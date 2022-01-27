Эксперт считает, что России удалось добиться от США и НАТО духа сотрудничества

РИМ, 27 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Москва смогла добиться от США и НАТО установления духа сотрудничества и конструктивного подхода в обсуждении вопросов о гарантиях безопасности, хотя военное давление на РФ сохраняется. Такое мнение высказал в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends, политолог Тиберио Грациани.

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

"Москва в своих изначальных запросах о гарантиях безопасности, направленных в декабре, требовала ясности. И, похоже, США и НАТО приняли метод, сформулированный РФ: написанные документы и полная ясность", - сказал эксперт, комментируя факт передачи США и НАТО письменных ответов на предложения РФ по гарантиям безопасности.

По его мнению, "американский документ может стать новым элементом, на основе которого будут строиться будущие переговоры". "[Он важен] не только для российско-американских контактов, но и российско-европейских, учитывая оказываемое Вашингтоном давление на правительства европейских государств", - отметил собеседник агентства. Он считает, что общая ситуация "разблокирована, по крайней мере на уровне дипломатии". "Хотя остается неоднозначность в военном плане", - добавил он.

По мнению Грациани, в словах генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который прокомментировал ответ НАТО, направленный одновременно с американским документом, "сквозил тон сотрудничества, несмотря на сохранение военного давления на Россию". Грациани напомнил, что Столтенберг заканчивает свой мандат во главе альянса и "может поднимать тон". "Новый глава НАТО вряд ли сможет изменить стратегию альянса, если только им не станет настолько влиятельный деятель, что сможет реформировать организацию. Но мне кажется это маловероятным", - заключил эксперт.