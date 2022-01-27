{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Правительство Канады выделит Киеву почти $270 млн военной помощи

В пресс-службе военного ведомства Украины сообщили, что между странами также достигнута договоренность об обмене разведывательной информацией, оказании помощи в проведении киберопераций, а также поставках Киеву средств индивидуальной защиты

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Сумма расходов для продолжения операции военных советников Unifier, которую правительство Канады проводит на Украине, составит 340 млн канадских долларов ($268 млн). Об этом в четверг сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Канада решила предоставить Украине 340 млн [канадских] долларов и согласилась продлить операцию Unifier еще на три года, существенно расширив миссию", - написал он на странице в Twitter. Кроме того, как отметили в пресс-службе военного ведомства, между странами достигнута договоренность об обмене разведывательной информацией, оказании помощи в проведении киберопераций, а также поставках Киеву средств индивидуальной защиты.

Ранее в четверг премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что военные инструкторы продолжат нахождение на Украине в рамках операции Unifier до 2025 года, а численность контингента увеличится с 200 до 400 человек.

Вооруженные силы Канады с 2015 года в рамках операции Unifier проводят обучение солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне во Львовской области. Ранее Оттава уже заявляла о поставках Киеву униформы и оборудования для украинской армии.

Теги
УкраинаКанада
Протесты в Казахстане
Власти Казахстана заявили о стабилизации ситуации в стране
Президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил приступить к незамедлительной реализации конкретных мер по укреплению всех аспектов национальной безопасности
Читать полностью