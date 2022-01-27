Оппозиция на Украине потребовала от властей отказаться от заигрывания с радикалами

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Парламентская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) призывает власти Украины проявлять ответственность, прекратить заигрывания с правыми радикалами и помнить уроки Холокоста.

"Жертв Холокоста можно почтить только противодействием любым попыткам возродить нацизм, антисемитизм и национальную рознь. Ксенофобию надо искоренять, а не поддакивать ее адептам. "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от украинской власти ответственности и прекращения заигрывания с праворадикалами", - говорится в заявлении на сайте партии по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.

В оппозиции подчеркнули, что выступают за полное, всеобъемлющее и равное обеспечение прав всех украинских граждан. "Мы требуем прекращения дискриминационной политики. Прекращения переписывания истории. Жесткого пресечения деятельности всех неонацистских и праворадикальных организаций и движений, исповедующих антисемитизм, расовую нетерпимость и ксенофобию", - говорится в заявлении.

В партии выразили сожаление, что не все на Украине помнят урок Холокоста. "По улицам столицы ходят марши новоявленных сторонников нацистских идей. И все это происходит при полном попустительстве, а иногда и содействии власти, которая делит граждан на "коренные" и "некоренные" народы, переписывает историю, чтобы обелить гитлеровских коллаборантов. Власти кажется, что это политическая игра, в которой она сможет выиграть еще немного времени "у кормушки". И ее мало заботит, что мы можем проиграть будущее", - считают в ОПЗЖ.

Холокост, подчеркнули в партии, - это предостережение и урок, напоминание о важности всесторонней защиты прав человека, независимо от его расы, цвета кожи, этнического происхождения, языка, культуры и других особенностей. "Это требование истории навсегда вычеркнуть из жизни общества фанатизм, ксенофобию и нетерпимость, которые ведут к национальному краху", - заключили в оппозиции.