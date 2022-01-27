Власти Казахстана заявили о стабилизации ситуации в стране

НУР-СУЛТАН, 27 января. /ТАСС/. Ситуация в Казахстане после прошедших в начале января беспорядков полностью стабилизирована, правопорядок восстановлен. Об этом заявил в четверг президент республики Касым-Жомарт Токаев, под председательством которого состоялось заседание Совета безопасности.

"Председатель Совбеза Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в настоящее время ситуация в стране полностью стабилизирована, правопорядок восстановлен. Принимаются все меры для повышения уровня защищенности личности, общества и государства", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

По ее данным, Токаев также поручил приступить к незамедлительной реализации конкретных мер по укреплению всех аспектов национальной безопасности.

Президент отметил, что всем госорганам необходимо извлечь уроки из произошедших событий, а модернизированная система национальной безопасности должна быть готова отвечать на вызовы любой сложности. "Мы обязаны принять меры, чтобы криминал и террористы не могли больше захватывать наши города, посягать на мирную жизнь граждан и их семей, угрожать государственности. Именно на это нацелена перенастройка системы нацбезопасности", - пояснил глава государства.

Кроме того, он подчеркнул, что изменить работу следует всем структурам, отвечающим за безопасность, при этом межведомственное взаимодействие должно быть максимально сбалансированным.

В начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП. По данным властей, в результате этих событий погибли 225 человек, более 4,5 тыс. пострадали.