Басурин приветствовал возможные поставки Россией вооружений Донбассу

ДОНЕЦК, 27 января. /ТАСС/. Заявление о возможных поставках Россией вооружений республикам Донбасса свидетельствует о том, что РФ никогда не оставит своих сограждан. Об этом в четверг заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"На фоне массовых поставок вооружения странами Запада киевскому режиму мы приветствуем заявление первого заместителя председателя Совета Федерации, секретаря генерального совета "Единой России" Андрея Турчака. Оно свидетельствует о том, что Россия никогда не оставит своих сограждан и всегда будет их поддерживать", - сказал он в интервью Донецкому агентству новостей.