Глава Фонда госимущества Украины подал заявление об отставке

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Глава Фонда госимущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Сенниченко сообщил в четверг журналистам в кулуарах Верховной рады, что написал заявление об отставке.

"Меня утром не пригласили в Раду, поэтому я и не пришел. Когда я увидел, что в зале заседаний идут некорректные выступления от некоторых политиков, когда не хватало голосов (для отставки Сенниченко с поста главы ФГИУ - прим. ТАСС) или была техническая ошибка - я пришел, чтобы показать, что это мое личное желание", - цитирует Сенниченко издание "Страна".

Он также опроверг слова спикера парламента Руслана Стефанчука, который сообщил, что Сенниченко находится на больничном и не может прийти в Раду с отчетом.

Представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук подтвердил, что заявление об увольнении Сенниченко по собственному желанию уже зарегистрировано в аппарате Рады.

В четверг утром Рада не смогла уволить Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда госимущества. За его увольнение проголосовали 223 депутата при 226 необходимых. Несколько депутатов заявили, что они голосовали за увольнение, но не сработала кнопка.