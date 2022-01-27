ФРГ может включить "Северный поток - 2" в список санкций в случае вторжения РФ на Украину

БЕРЛИН, 27 января. /ТАСС/. Германия готова включить проект "Северный поток - 2" в список антироссийских санкций в случае вторжения РФ на Украину. С таким заявлением выступила в четверг глава МИД ФРГ Анналена Бербок, выступая в Бундестаге.

"У нас [имеется] весь спектр ответов, включая "Северный поток - 2", - сказала она. "Да, мы стремимся в любое время к диалогу, но в свете нынешней ситуации требуется жесткость", - считает Бербок. Она утверждала, что Россия "по необъяснимым причинам" стянула к границам Украины более 100 тыс. военных, и разместила силы в Белоруссии.