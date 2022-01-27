Турция рассчитывает на продолжение диалога России и НАТО

АНКАРА, 27 января. /ТАСС/. Турция выступает за продолжение переговоров между Россией и Североатлантическим альянсом. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в Анкаре глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

"Мы выступаем за продолжение диалога России и НАТО. НАТО, в частности, запросила возвращения постоянного представителя России [при НАТО]. На первый план выходят шаги по снижению напряженности. Мы управляем кризисом", - утверждал турецкий министр.

Он также напомнил, что Анкара готова принять у себя встречу в минском формате и "готова всячески поддержать минский процесс".

Чавушоглу подчеркнул, что Турция и Россия "интенсивно проводили контакты на двустороннем уровне". "Обсуждался январь о [возможном] визите [президента России Владимира] Путина [в Турцию] по приглашению [турецкого президента Реджепа Тайипа] Эрдогана. Дата встречи может стать ясна после поездки Путина на Олимпийские игры в Пекин", - полагает он.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что визит Путина в Турцию состоится, когда позволит эпидемическая обстановка и графики президентов двух стран.

Соединенные Штаты и НАТО в среду передали России письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности, которых Москва требует от Вашингтона и Брюсселя. Американская сторона просила не обнародовать тексты этих документов, однако госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.