ЕС не комментирует конференцию предпринимателей Италии с президентом России

БРЮССЕЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Евросоюз не комментирует конференцию итальянских предпринимателей с президентом России Владимиром Путиным 26 января, но рекомендует использовать каждый контакт с РФ для призывов к деэскалации. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, отвечая на вопросы итальянских журналистов.

"Это не наше дело - комментировать деятельность представителей бизнеса стран ЕС и их контакты с партнерами из третьих стран. Мы стараемся в нынешнем кризисе идти по пути диалога с Россией, и мы надеемся, что все, кто контактирует с российской стороной, используют эти контакты, чтобы передавать сигналы ЕС и призывать к деэскалации", - сказал Стано. "Никто не выиграет от эскалации напряженности. Это позиция ЕС, которую мы продвигаем в нынешнем кризисе", - добавил он.

26 января президент России Владимир Путин провел видеоконференцию с представителями деловых кругов Италии. По ее итогам глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Винченцо Трани заявил, что итальянские предприниматели видят в России надежного партнера.