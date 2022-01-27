Рада из-за вспышки коронавируса перенесла пленарные заседания на середину февраля

"Следующая пленарная неделя начнется 14 февраля с согласительного совета, а уже 15-18 февраля пройдут пленарные заседания", - сообщил спикер рады Руслан Стефанчук.

Ранее планировалась, что следующая неделя в Раде должна быть пленарной. Однако, как сообщил Стефанчук, уже известно о нескольких десятках случаев COVID среди депутатов и сотрудников аппарата парламента. "И ситуация с заболеваемостью только ухудшается", - отметил он.

В последние дни на Украине стремительно растет число инфицированных. Из-за роста заболеваемости в регионах Украины вновь начали вводить "красный" уровень эпидемической угрозы. В четверг пресс-служба Минздрава сообщила, что за минувшие сутки на Украине выявлено 32 393 случаев заражения коронавирусом, что стало антирекордом за время пандемии. За все время пандемии на Украине заразились коронавирусом 3 946 202 человека, 99 738 пациентов скончались от осложнений болезни.