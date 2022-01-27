В НАТО рассматривают вопрос о направлении подразделений в Словакию

ПРАГА, 27 января. /ТАСС/. НАТО обсуждает возможность направить подразделения в Словакию в качестве реакции на обострение ситуации на границе Украины с Россией. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Словакии Иван Корчок, слова которого привел сайт словацкой газеты Pravda.

"Честно скажу, что союзники (страны НАТО - прим. ТАСС) рассматривают такую возможность. Это [предложение] находится на столе [переговоров]", - сказал министр.

"НАТО реагирует, и это логично. Когда мы видим, что происходит за нашими [словацкими] границами, логично рассуждать и в военном [плане]. Это часть планирования в сфере обороны при реакции на возникшую ситуацию, которая меняется ежедневно. Пока никаких решений [по вопросу направления в Словакию подразделений блока] не принято. Этот вопрос возник лишь в последние часы", - сказал глава МИД.

Данное заявление Корчок сделал на заседании комитета по международным делам парламента Словакии. Между тем такие планы НАТО вызвали резкую критику среди общественности республики. "Словаки не допустят превращения своей родины в иностранную колонию", - заявил ТАСС экс-премьер страны Ян Чарногурский. Он напомнил, что в среду вечером в Братиславе прошел массовый митинг с требованием к властям отказаться от реализации планов возможного развертывания на национальной территории военных контингентов зарубежных государств.

Ранее телеканал Sky News сообщал о планах Великобритании отправить военнослужащих в Словакию. Также, по информации газеты The Daily Telegraph, Соединенное Королевство и США рассматривали возможность отправить по 1 тыс. военнослужащих в Болгарию, Венгрию и Румынию.