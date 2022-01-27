Киев ратифицировал рамочное соглашение о военно-морском партнерстве с Лондоном

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Верховная рада ратифицировала рамочное соглашение с правительством Великобритании о кредитной поддержке развития возможностей Военно-морских сил Украины, предусматривающее кредит на сумму до £1,7 млрд ($2,28 млрд).

Решение принято на заседании парламента в четверг.

Соглашение подписано 12 ноября 2021 года в Лондоне. Как сообщало украинское издание "Зеркало недели", средства планируется направить на строительство восьми ракетных катеров, приобретение у Соединенного Королевства двух тральщиков и создание на Украине двух военно-морских баз. Утверждалось, что благодаря этим средствам Киев покроет первоочередные потребности своих ВМС.