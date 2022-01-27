{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Киев ратифицировал рамочное соглашение о военно-морском партнерстве с Лондоном

Средства планируется направить на строительство восьми ракетных катеров, приобретение у Соединенного Королевства двух тральщиков и создание на Украине двух военно-морских баз

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Верховная рада ратифицировала рамочное соглашение с правительством Великобритании о кредитной поддержке развития возможностей Военно-морских сил Украины, предусматривающее кредит на сумму до £1,7 млрд ($2,28 млрд).

Решение принято на заседании парламента в четверг.

Соглашение подписано 12 ноября 2021 года в Лондоне. Как сообщало украинское издание "Зеркало недели", средства планируется направить на строительство восьми ракетных катеров, приобретение у Соединенного Королевства двух тральщиков и создание на Украине двух военно-морских баз. Утверждалось, что благодаря этим средствам Киев покроет первоочередные потребности своих ВМС.

Теги
УкраинаВеликобритания
ЕС не комментирует конференцию предпринимателей Италии с президентом России
Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано рекомендует использовать каждый контакт с РФ для призывов к деэскалации
Читать полностью