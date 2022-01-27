Президент Сербии обсудил с послом РФ ситуацию на востоке Европы и в Косове

БЕЛГРАД, 27 января. /ТАСС/. Ситуация на востоке Европы, а также вопрос Косова и Метохии стали одними из центральных тем прошедшей в четверг в Белграде встречи президента Сербии Александара Вучича и посла России в Белграде Александра Боцан-Харченко. Об этом сообщила пресс-служба сербского лидера.

"Президент Республики Сербия Александар Вучич принял сегодня посла Российской Федерации Александра Боцан-Харченко, с которым говорил на темы, связанные с двусторонними отношениями, а также с актуальными региональными и глобальными темами. Собеседники разговаривали о ситуации на востоке Европы, и посол Боцан-Харченко оповестил президента Вучича о переговорах, которые Российская Федерация ведет с США и НАТО. Президент Вучич указал на вопросы, связанные с ситуацией в Косово и Метохии", - говорится в сообщении.

Собеседники подчеркнули "готовность двух стран к близкому сотрудничеству по всему спектру вопросов, выразив удовлетворение постоянным укреплением экономического сотрудничества". Кроме того, на встрече обсуждался график обмена визитами.