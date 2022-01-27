Сербия предложила посреднические услуги для урегулирования ситуации между РФ и Украиной

БЕЛГРАД, 27 января. /ТАСС/. Сербия призывает к мирному разрешению ситуации между Россией и Украиной и готова предложить посреднические услуги в этом процессе. Об этом сообщил в четверг в эфире национального телевидения страны госсекретарь (заместитель министра) Министерства иностранных дел Сербии Неманя Старович.

"Мы никоим образом не являемся частью политического или какого бы то ни было другого конфликта между РФ и Украиной. Но если существует малейшая возможность, чтобы мы были частью решения, мы к этому готовы, прежде всего в виде предоставления доброй услуги. Напомню, что Белград еще три или четыре года назад был хозяином ряда встреч спецпредставителей Вашингтона и Москвы Курта Волкера и Владислава Суркова по имплементации минских соглашений", - заявил Старович.

"Если взять во внимание объективные предпосылки и объективные интересы всех заинтересованных сторон, то не должно быть опасений эскалации широкого вооруженного столкновения между Украиной и Россией. Такая эскалация сейчас ни в чьих интересах, говорим ли мы о Москве, Киеве или о государствах Центральной и Западной Европы. Между тем проблемой является обостренная риторика, которая создает впечатление, что широкая эскалация неизбежна, <...> это может довести до ситуации самоисполняющегося пророчества. С точки зрения Сербии мы можем только призывать к миру, мирному решению, эскалация конфликта между Россией и Украиной представляла бы катастрофу, имея в виду, что речь идет о двух славянских и братских нам народах", - подчеркнул дипломат.

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков провели серию встреч в 2017-2018 годах. Первая встреча прошла 21 августа 2017 года в Минске, вторая и третья - в Белграде 7 октября и 13 ноября 2017 года соответственно, четвертая - в Дубае 26 января 2018 года.