В ДНР считают, что инициатива РФ о военной помощи Донбассу остудит горячие головы в Киеве

ДОНЕЦК, 27 января. /ТАСС/. Российская инициатива об оказании военной помощи республикам Донбасса должна хотя бы отчасти разрядить агрессивные настроения в Киеве. Такое мнение в четверг выразил советник руководителя центрального исполкома общественного движения "Донецкая Республика", член Общественной палаты ДНР Андрей Бедило.

"Запад и Украина нагнетают милитаристскую истерию, самолеты с оружием разного калибра и видов не успевают садиться в Киеве. Они готовы убивать и запугивать народ Донбасса. Россия - гарант минских соглашений, безопасности своих граждан, что живут в республиках. Заявление меня вдохновило, ведь уровень российского вооружения даст гарантию и покажет горячим головам с той стороны, что у Народной милиции есть достойный ответ на все их агрессивные устремления. Это остудит их пыл", - цитирует Бедило Донецкое агентство новостей.

В среду секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что Москва должна оказать помощь Донецку и Луганску в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности перед лицом возможной агрессии. Позже лидер фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев сообщил, что партия обратилась к руководству РФ с соответствующей просьбой.