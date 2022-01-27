Госсекретарь Совбеза Белоруссии и генсек ОДКБ обсудили проблемы международной безопасности

МИНСК, 27 января. /ТАСС/. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович обсудил с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станиславом Засем актуальные события международной и региональной безопасности. Об этом в четверг сообщило агентство БелТА со ссылкой на Госсекретариат Совбеза.

"Александр Вольфович акцентировал внимание на том, что Беларусь сегодня выступает форпостом в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности, противодействуя всему спектру современных рисков, вызовов и угроз", - говорится в сообщении.

По словам Вольфовича, в отношении Белоруссии действуют санкции Запада, обостряется военно-политическая обстановка, наращивается внешнее силовое присутствие у белорусских границ, полным ходом идет милитаризация сопредельных европейских стран. С учетом этого принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности Белоруссии, поддержанию мира и стабильности в регионе, отметил он. При этом белорусская сторона внимательно анализирует события, произошедшие в Казахстане, с целью своевременного предупреждения, выявления и немедленного пресечения попыток внешних воздействий.

Генсек ОДКБ со своей стороны позитивно оценил действия белорусского миротворческого контингента в Казахстане. На встрече речь также шла об участии Белоруссии в деятельности организации, о ходе выполнения решений последних сессий Совета коллективной безопасности и заседаний уставных органов ОДКБ, а также о запланированных мероприятиях на 2022 год.

Генеральный секретарь ОДКБ поблагодарил белорусскую сторону за оперативность принятия решений и их исполнение.