Германия приняла решение не сокращать персонал посольства ФРГ на Украине

На киргизско-таджикской границе произошла перестрелка между военнослужащими государств

На место выехали начальник управления ПС ГКНБ по Баткенской области Кыялбек Толонбаев и начальник Баткенского пограничного отряда Рустам Миршакиров

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