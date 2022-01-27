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Германия приняла решение не сокращать персонал посольства ФРГ на Украине

Германия приняла решение не сокращать персонал посольства ФРГ на Украине - Бербок.

Теги
УкраинаГерманияБербок, Анналена
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