СМИ: несколько вещательных станций Ирана подверглись хакерской атаке

ТЕГЕРАН, 27 января. /ТАСС/. Несколько телерадиовещательных станций, входящих в государственную корпорацию IRIB Ирана, подверглись в четверг хакерской атаке. Об этом сообщило агентство IRNA.

На Первом канале IRIB во время прямого эфира вещание на мгновение прекратилось, на экране появилось изображение лидера одной из террористических организаций. На радиостанции "Ава" несколько секунд раздавались лозунги террористов. Аналогичные инциденты произошли на радиостанциях "Коран", "Пайям" и "Джаван", которые, как и "Ава", входят в корпорацию IRIB.

IRNA приводит мнение технического заместителя директора IRIB Резы Али Дади о том, что инцидент - "попытка нанести удар по инфраструктуре" Ирана. По его словам, начато расследование.