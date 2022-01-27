На границе Киргизии и Таджикистана произошли перестрелки военных

БИШКЕК, 27 января. /ТАСС/. Перестрелки между военнослужащими Киргизии и Таджикистана произошли в четверг на одном из участков границы двух государств. Об этом сообщила Пограничная служба киргизского государственного комитета национально безопасности (ГКНБ).

"Основные перестрелки между подразделениями пограничных войск Кыргызстана и Таджикистана шли в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо. Таджикская сторона использует минометы и гранатометы", - говорится в сообщении. Данных о погибших или раненных пока нет.