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На границе Киргизии и Таджикистана произошли перестрелки военных

По данным погранслужбы Киргизии, таджикская сторона использует минометы и гранатометы

БИШКЕК, 27 января. /ТАСС/. Перестрелки между военнослужащими Киргизии и Таджикистана произошли в четверг на одном из участков границы двух государств. Об этом сообщила Пограничная служба киргизского государственного комитета национально безопасности (ГКНБ).

"Основные перестрелки между подразделениями пограничных войск Кыргызстана и Таджикистана шли в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо. Таджикская сторона использует минометы и гранатометы", - говорится в сообщении. Данных о погибших или раненных пока нет.

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КиргизияТаджикистан
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