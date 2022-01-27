МИД Франции заявил о существенном вкладе страны в ответы на предложения по безопасности РФ

ПАРИЖ, 27 января. /ТАСС/. Франция и ее европейские партнеры внесли большой вклад в ответы НАТО и США на предложения РФ в сфере безопасности, и рассчитывают на продолжение диалога с Москвой в существующих форматах. Об этом заявил журналистам представитель МИД Франции на брифинге в четверг.

"Европейцы, Франция в частности, внесли существенный и важный вклад в эти два согласованных и последовательных текста, - заявил он. - Эти ответы содержат конкретные предложения и определяют основные параметры требовательного диалога, который мы бы хотели вести с Россией по вопросам европейской безопасности и стабильности".

"Эти различные предложения, касающиеся европейской безопасности и стабильности, предполагается обсудить в соответствующих форматах, включая нормандский формат, Совет Россия - НАТО и ОБСЕ, при полном участии европейцев", - добавил представитель пресс-службы внешнеполитического ведомства.

Он напомнил, что президент Франции Эмманюэль Макрон и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в последние дни уже выступали с заявлениями о единстве союзников в рамках ЕС и НАТО и готовности вести серьезный и требовательный диалог с Россией. По их мнению, он поможет снизить существующую напряженность. "В этой связи опубликованное вчера заявление политсоветников глав государств нормандской четверки (Россия, Франция, ФРГ и Украина - прим. ТАСС) - первое в данном формате с декабря 2019 года - стало признаком возобновления переговоров", - заявил представитель МИД Франции.

Переговоры политических советников лидеров нормандского формата прошли в Париже в среду. Первая более чем за год очная встреча представителей всех четырех стран, проходившая в Елисейском дворце, продлилась восемь с половиной часов. Стороны договорились через две недели продолжить дискуссии в Берлине. Предыдущая встреча, которая прошла 6 января в Москве, но без участия представителя Украины, продлилась около 4,5 часа.