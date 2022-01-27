СМИ: командующий Нацгвардией Украины подал в отставку

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан подал в отставку из-за расстрела нацгвардейцем пяти человек в Днепре. Об этом он сообщил в четверг на брифинге в Днепре.

"С учетом того, что за любые действия несет ответственность командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел и ходатайство перед президентом Украины об отставке и увольнении с должности командующего Нацгвардией", - заявил Балан, которого цитирует агентство РБК-Украина.