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СМИ: командующий Нацгвардией Украины подал в отставку

Николай Балан назвал причиной расстрел нацгвардейцем пяти человек в Днепре

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан подал в отставку из-за расстрела нацгвардейцем пяти человек в Днепре. Об этом он сообщил в четверг на брифинге в Днепре.

"С учетом того, что за любые действия несет ответственность командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел и ходатайство перед президентом Украины об отставке и увольнении с должности командующего Нацгвардией", - заявил Балан, которого цитирует агентство РБК-Украина.

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