Посол Польши заявил, что мир обязан сохранять верность памяти жертв Холокоста

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Необходимо всегда помнить о жертвах Холокоста, чтобы избежать повторения подобного в будущем. Об этом заявил в четверг посол Польши в РФ Кшиштоф Краевский на церемонии, приуроченной к Международному дню памяти жертв Холокоста.

Выступая на мероприятии, проходившем в Еврейском музее и центре толерантности, дипломат напомнил слова одного из узников концлагеря, который говорил, что "есть только одна вещь на свете, которая может быть хуже Аушвица, - это то, что мир забудет, что было такое место".

"Мы собрались сегодня, чтобы отдать дань памяти и уважения жертвам Холокоста. Преступление, которое, несмотря на прошедшие годы, не перестает потрясать масштабом жестокости, - сказал Краевский. - Верность памяти жертв - это наша обязанность, особенно в Польше, в месте, где находится символ Холокоста - нацистский концентрационный лагерь уничтожения Аушвиц".

Он также процитировал израильского историка Иегуда Бауэра, который сказал: "Память о Холокосте необходима, чтобы наши дети никогда не были жертвами, палачами и равнодушными наблюдателями".

Перед церемонией послы ряда стран возложили цветы к Памятнику героям сопротивления в нацистских лагерях и гетто. Этот памятник, находящийся на территории Еврейского музея и центра толерантности, был открыт в 2019 году. В мероприятии приняли участие в том числе посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр, посол США Джон Салливан, посол Канады Элисон Ле Клэр, посол Франции Пьер Леви и посол Австрии Вернер Альмхофер.

День памяти

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается ежегодно 27 января. Он был установлен резолюцией ГА ООН от 1 ноября 2005 года в память о том, что в этот день в 1945 году Красная армия освободила концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим), расположенный на территории Польши. В нем погибли от 1,1 млн до 1,5 млн человек, среди которых примерно миллион евреев. Термин "Холокост" (от древнегреческого слова holocaustosis - "всесожжение", "уничтожение огнем") получил распространение в 1950-х годах благодаря книгам писателя Эли Визеля, бывшего узника Освенцима. Так он назвал массовое уничтожение евреев нацистами. По оценкам историков, жертвами Холокоста стали более 6 млн евреев.