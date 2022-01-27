Индия и государства Центральной Азии создадут совместную группу по Афганистану

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 января. /ТАСС/. Индия и государства Центральной Азии договорились создать совместную группу по Афганистану. Об этом сообщила в четверг заместитель министра иностранных дел Индии Ринат Сандху по окончании саммита Индия - Центральная Азия, который состоялся в онлайн-формате.

"На сегодняшней встрече на высшем уровне Индия - Центральная Азия лидеры согласились продолжить тесные консультации по Афганистану и решили создать совместную рабочую группу по Афганистану на уровне высокопоставленных официальных лиц", - сказала Сандху на брифинге по итогам встречи.

Саммит Индия - Центральная Азия прошел в четверг в онлайн-формате по инициативе Нью-Дели. В нем приняли участие премьер-министр Индии Нарендра Моди, президенты Казахстана, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Киргизии.