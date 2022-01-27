Военный ЛНР погиб в результате обстрела с украинской стороны

ЛУГАНСК, 27 января. /ТАСС/. Военнослужащий Луганской народной республики (ЛНР) погиб в четверг в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

"С прискорбием сообщаем, что в результате агрессии украинских боевиков, выполняя свой долг по защите республики, погиб наш военнослужащий. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего", - сообщил Мазейкин в телеграм-канале оборонного ведомства ЛНР.

По словам Мазейкина, огонь из станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в направлении Веселогоровки шел с позиций 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе поселка Троицкое. Для защиты гражданского населения и во избежание новых потерь в рядах Народной милиции со стороны ЛНР открыт ответный огонь по украинским позициям, добавил представитель оборонного ведомства.

Офицер подчеркнул, что украинские силы обстреляли ЛНР, когда на международных площадках идет активное обсуждение ситуации в Донбассе, а украинское руководство заявляет о приверженности мирному урегулированию конфликта. Однако, продолжил Мазейкин, обстрелы со стороны ВСУ на линии соприкосновения демонстрируют истинные намерения киевских властей.

"Как мы заявляли ранее, противник сосредоточился на подготовке и проведении провокационных действий, направленных на дестабилизацию обстановки и создания выгодных условий для начала агрессии", - констатировал он.

С 9 января в Донбассе отмечен рост напряженности, украинские подразделения ведут обстрелы по всей линии соприкосновения.