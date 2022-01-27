СМИ: иракские пилоты объявили о проведении сидячей забастовки в аэропорту Багдада

ТАСС, 27 января. Пилоты иракской авиакомпании Iraqi Airways объявили о решении провести забастовку в международном аэропорту Багдада и не выходить в рейсы в течение нескольких часов, если министерство транспорта страны не удовлетворит выдвинутые ими требования. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Ассоциации иракских пилотов гражданской авиации.

"В связи с необдуманными решениями руководства Iraqi Airways, которые затрагивают международные стандарты безопасности и условия работы летных экипажей, было принято решение о проведении в международном аэропорту Багдада сидячей забастовки", - указывается в заявлении, которое процитировал иракский новостной портал SHAFAQ News. Отмечается, что пилоты гражданских самолетов "выйдут на забастовку 1 февраля с 08:00 до 11:00 по местному времени (совпадает с московским) и в этот период не будут выполнять никаких рейсов".

Пилоты Iraqi Airways выдвинули 13 требований, среди которых "расследование на предмет коррупции договоров, заключенных с другими авиакомпаниями и агентами", "возвращение Iraqi Airways всех прав в качестве единственного национального авиаперевозчика", закрытие отдельных офисов, которые по их мнению, "являются бесполезными". Кроме того, сотрудники авиакомпании требуют "предоставления государственной поддержки для обеспечения финансовой независимости компании", оплаты "рабочих расходов", включая медосмотр и получение летной лицензии.