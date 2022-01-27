Учения боевой группы НАТО пройдут в Эстонии

ТАЛЛИН, 27 января. /ТАСС/. Ежегодные учения Winter Camp с участием дислоцированной в Эстонии боевой группы НАТО пройдут в республике с 29 января по 6 февраля. В маневрах будут задействованы почти 1,4 тыс. солдат. Об этом сообщает в четверг агентство BNS со ссылкой на Главный штаб Сил обороны страны.

Учения нацелены на проверку подготовки пехоты и механизированных частей к ведению боевых действий в зимних условиях. В маневрах примут участие почти 1,4 тыс. солдат из Первой пехотной бригады Сил обороны, а также военнослужащие Великобритании и Франции из боевой группы НАТО в Эстонии. В учениях будут задействованы бронетехника, пехота, штабы и инженерные части.

"Учения с противодействием условного противника на сложной местности в зимних условиях - великолепная возможность получить бесценный опыт. Несомненно, бойцы и командиры подразделений Великобритании, Франции и Эстонии приобретут полезные навыки. Им предстоит налаживать взаимодействие между пехотой и техникой, а также находить наиболее эффективные решения наступательных и оборонительных задач", - указал командир Первой пехотной бригады Сил обороны полковник Андрус Мерило.

"После нашего прибытия в Эстонию в сентябре прошлого года мы приложили огромные усилия для повышения боеготовности подразделения и достижения слаженности с союзниками. Мы завершили предварительную подготовку к действиям в зимних условиях и теперь готовы продемонстрировать значительные успехи на этом поприще в ходе совместных учений Первой пехотной бригады Winter Camp", - отметил командир боевой группы НАТО в Эстонии подполковник Саймон Ворт.

На первом этапе маневров союзники проведут боевые стрельбы, тренировку противотанковых расчетов, занятия по патрулированию местности и решению инженерных задач. Затем им предстоит противостоять условному противнику в лице Скаутского батальона Сил обороны и частей добровольческого военизированного формирования Кайтселийт в серии оборонительных и наступательных боев. В этом году сценарий маневров Winter Camp предполагает ежедневную координацию действий между сухопутными и воздушными силами.

На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году было принято решение разместить многонациональные батальоны альянса в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. Эстонский батальон находится под командованием Великобритании, латвийский возглавила Канада, литовский - Германия, польский - США. В дислоцированной в эстонской Тапе боевой группе насчитывается более тысячи военнослужащих.