Индия и страны Центральной Азии отметили важность признания сертификатов о вакцинации

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 января. /ТАСС/. Индия и государства Центральной Азии отметили важность широкой вакцинации населения и скорейшего взаимного признания сертификатов о прививках против COVID-19. Об этом говорится в совместной Делийской декларации, принятой по итогам онлайн-саммита Индия - Центральная Азия, который состоялся в четверг.

"Стороны выразили взаимную признательность за своевременную помощь в период пандемии и договорились, что скорейшее взаимное признание сертификатов о прививках от COVID облегчит поездки граждан их стран", - говорится в документе.

"Лидеры выразили солидарность с теми, кто пострадал от пандемии COVID-19, и призвали к коллективным усилиям в борьбе с пандемией. Они подчеркнули важность широкой вакцинации, поставок вакцин, передачи технологий, развития местных производственных мощностей, продвижения цепочек поставок медицинских товаров и обеспечения прозрачности цен", - указывается в декларации.

Участники саммита также призвали к своевременному, транспарентному, эффективному и недискриминационному международному реагированию на глобальные вызовы в области здравоохранения, включая пандемии, для обеспечения справедливого и доступного доступа к лекарствам и важнейшим медицинским товарам.

Саммит Центральная Азия - Индия прошел в четверг в онлайн-формате по инициативе Нью-Дели. В нем приняли участие премьер-министр Индии Нарендра Моди, президенты Казахстана, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Киргизии.