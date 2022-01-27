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ЕС полагает, что число политзаключенных в Белоруссии достигло 1 тыс.

В заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано не уточняется, на основании каких данных сделано такое заключение

БРЮССЕЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Евросоюз полагает, что число политических заключенных в Белоруссии достигло 1 тыс. человек, и призывает их всех освободить. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано. В заявлении не уточняется, на основании каких данных ЕС сделал такое заключение.

"Число политических заключенных в Белоруссии достигло одной тысячи и продолжает расти, - говорится в заявлении. - ЕС передает свое требование о немедленном и безусловном освобождении всех политических заключенных". В нем также отмечается, что ЕС "будет продолжать добиваться справедливости для жертв и ответственности для виновных".

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