В Белом доме заявили, что Байден встретится с Шольцем 7 февраля

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что президент США Джо Байден 7 февраля примет в Белом доме канцлера ФРГ Олафа Шольца.

"Лидеры обсудят общую приверженность дипломатии и совместным усилиям по сдерживанию дальнейшей российской агрессии в адрес Украины", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Белого дома в четверг.

Псаки заявила, что визит германского канцлера в Вашингтон позволит подтвердить прочность связей между двумя странами. Стороны также обсудят борьбу с пандемией коронавируса, вопросы изменения климата, содействие экономическому развитию и укрепление международной безопасности на основе демократических ценностей.

Ранее газета Bild со ссылкой на собственные источники сообщила, что Шольц проведет переговоры с Байденом 7 февраля в Вашингтоне. Официально информацию Bild никто не подтверждал.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.