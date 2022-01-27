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Зеленский и Байден проведут переговоры 27 января

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден обсудят в четверг вечером по телефону вопросы безопасности, энергетического и оборонного взаимодействия. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

"Запланирован телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена. Можно ожидать, что лидеры затронут вопросы мирного процесса, безопасности, в частности, энергетического, оборонного взаимодействия, макрофинансовой поддержки, антиолигархической реформы", - отметил он, напомнив, что это будет второй разговор президентов в январе и третий за два месяца.

Теги
УкраинаСШАБайден, ДжоЗеленский, Владимир Александрович
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