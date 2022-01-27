КИШИНЕВ, 27 января. /ТАСС/. Молдавия готова к новому раунду переговоров по приднестровскому вопросу в формате "5+2" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС). Об этом в четверг сообщил вице-премьер Олег Серебрян на встрече с главой МИД непризнанной республики Виталием Игнатьевым.

"Серебрян подтвердил готовность молдавской стороны к участию в этой встрече, к обсуждению наиболее актуальных вопросов, включая уровень выполнения обязательств, согласованных в пакете "Берлин плюс", - говорится в сообщении пресс-службы молдавского правительства. Для подготовки к переговорам в Кишинев должен прибыть спецпредставитель ОБСЕ.

Планировавшаяся в конце прошлого года встреча в этом формате сорвалась из-за отставки Владислава Кульминского с должности вице-премьера по вопросам реинтеграции.

На встрече в этом формате Тирасполь планирует поднять острую проблему - запрет на въезд и передвижение приднестровского автотранспорта по территории Украины. Кроме того, ранее лидер Приднестровья Вадим Красносельский предложил президенту Молдавии Майе Санду обсудить варианты окончательного урегулирования отношений между двумя берегами Днестра на личной встрече, однако глава Молдавии проигнорировала это предложение.

На переговорах в формате "5+2" в Берлине в 2016 году и Вене в 2017 году стороны пришли к соглашению по многим конфликтным вопросам. Однако в последние годы процесс начал пробуксовывать на фоне избирательных кампаний в Молдавии с 2019 года, а в 2020 году во время пандемии стороны не смогли провести ни одного раунда, в подвешенном состоянии остался и ряд договоренностей.