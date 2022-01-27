ОДКБ готова оказать Таджикистану и Киргизии помощь для мирного решения конфликта

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в четверг провел телефонный разговор с секретарями Советов безопасности Таджикистана Насрулло Махмудзодой и Киргизии Маратом Иманкуловым, призвав к немедленному прекращения огня на границе между странами. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы организации.

"Вызывает серьезную обеспокоенность вновь начавшиеся боестолкновения на границе, в результате которых есть раненые. Вооруженное противостояние на таджикско-кыргызской границе должно быть немедленно прекращено. Конфликт надо решить исключительно за столом переговоров мирным путем. ОДКБ для этого готова оказать Кыргызстану и Таджикистану необходимую помощь в разрешении конфликта", - подчеркнул Зась, слова которого приводятся на сайте ОДКБ.

Генсек выразил уверенность, что руководство обеих стран - членов организации "найдет взаимоприемлемые пути, чтобы урегулировать этот сложный пограничный вопрос".

Перестрелки между военнослужащими Киргизии и Таджикистана произошли в четверг на одном из участков границы двух государств, сообщили в Пограничной службе киргизского Государственного комитета национальной безопасности.

Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет около 950 км, после распада Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. Переговорный процесс по демаркации и делимитации активизировался в 2002 году, с тех пор состоялось почти две сотни заседаний комиссий и рабочих групп. В настоящее время в процессе делимитации и демаркации границы описано уже около 550 км линии прохождения рубежа. Однако до сих пор на границе двух стран иногда возникают конфликты между местными жителями, которые нередко сопровождаются перестрелками.