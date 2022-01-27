Лидеры Индии и стран Центральной Азии договорились проводить саммиты каждые два года

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 января. /ТАСС/. Лидеры Индии и государств Центральной Азии условились проводить саммиты каждые два года, следующая их встреча пройдет в 2024 году. Об этом по итогам первого саммита Индия - Центральная Азия сообщила в четверг на брифинге замминистра иностранных дел Индии Ринат Сандху.

"Важный итог сегодняшнего саммита - договоренность лидеров Индии и стран Центральной Азии проводить встречи на высшем уровне каждые два года. Следующий саммит будет проведен в 2024 году", - сказала она.

По словам индийского дипломата, сегодняшняя первая встреча на высшем уровне Индия - Центральная Азия "стала кульминацией непрерывного дипломатического взаимодействия Нью-Дели со всеми странами Центральной Азии в последние годы".

Как отмечается в принятой по итогам саммита Делийской декларации, лидеры Индии и стран Центральной Азии "договорились, что министры торговли и культуры будут проводить регулярные встречи для расширения сотрудничества в этих сферах". Они также условились, что секретари советов безопасности их стран будут продолжать встречаться на регулярной основе.

"Участники саммита приветствовали предложение Индии создать центр "Индия - Центральная Азия" в Нью-Дели, который будет работать как секретариат для организации встреч на высшем уровне", - сообщается в декларации. Кроме того, на саммите стороны отметили актуальность идеи создания парламентского форума "Индия - Центральная Азия"..

Туристический потенциал

Индия и государства Центральной Азии договорились развивать туристический потенциал для увеличения количества туристов, говорится в совместной Делийской декларации.

"Лидеры подчеркнули необходимость использования туристического потенциала, существующего в их странах, и подчеркнули необходимость увеличения числа туристов, в том числе в сфере паломнического туризма, а также историко-культурного туризма, создания туристических маршрутов по всему региону, поощрения инвестиций в туристическую инфраструктуру и организации регулярных туристических конференций и семинаров", - говорится в декларации.

Страны Центральной Азии также пригласили представителей индийской киноиндустрии использовать свои живописные территории для съемок фильмов, отмечается в документе.

Развитие порта Чабахар

Индия и страны Центральной Азии договорились создать совместную рабочую группу по развитию иранского порта Чабахар, говорится в совместной Делийской декларации.

"Страны Центральной Азии приветствовали предложение Индии создать совместную рабочую группу по развитию порта Чабахар с целью решить вопросы свободного передвижения товаров и услуг между Индией и странами региона", - указывается в документе.

Как отмечается в декларации, лидеры Индии и центральноазиатских стран "согласились, что дальнейшее развитие транспортных связей будет способствовать расширению торговли, и указали на приоритетную важность таких проектов".

"Стороны поддержали предложение Индии включить порт Чабахар в структуру международного транспортного коридора "Север - Юг" и отметили предложение Туркменистана включить в него также порт Туркменбаши", - говорится в итоговом документе. Кроме того, индийская сторона приветствовала интерес лидеров центральноазиатских стран использовать терминал Шахид Бехешти порта Чабахар для облегчения торговли с Индией и другими внешними рынками.

Иранский порт Чабахар на побережье Оманского залива, строительство которого проходит при активном участии индийских инвесторов, должен стать связующим звеном транспортного коридора "Север - Юг" с Индийским океаном.

Транспортный коридор "Север - Юг" рассчитан на транспортировку грузов из Индии и государств Персидского залива в Западную и Северную Европу через территории Ирана, Азербайджана и России, в том числе посредством соединения железных дорог этих трех стран. Основным преимуществом коридора является сокращение сроков доставки грузов в два или три раза.

Саммит Центральная Азия - Индия прошел в четверг в онлайн-формате по инициативе Нью-Дели. В нем приняли участие премьер-министр Индии Нарендра Моди, президенты Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.