В ЕС заявили, что ракетные пуски КНДР угрожают миру и препятствуют возобновлению диалога

БРЮССЕЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Ракетные пуски КНДР угрожают миру и препятствуют международным усилиям по возобновлению диалога и оказанию помощи населению страны. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

"Повторяющиеся ракетные запуски КНДР, последние из которых были произведены 27 января, это угроза международному и региональному миру и стабильности, они препятствуют международным усилиям по возобновлению диалога и оказанию помощи населению страны, - говорится в заявлении. - КНДР должна полностью выполнять свои обязательства по соответствующим резолюциям СБ ООН. ЕС призывает КНДР прекратить дестабилизирующие действия и отвечать конструктивно на готовность к диалогу, высказанную США и Южной Кореей".

В четверг КНДР запустила два снаряда, которые, по предположению южнокорейских военных, являются ракетами малой дальности. Они пролетели 190 км на максимальной высоте около 20 км, поразив, по предварительным данным, цели на одном из необитаемых островов у побережья провинции Хамгён-Пукто. Нынешний пуск стал уже шестым с начала года.