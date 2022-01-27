Трамп считает, что ему удалось бы избежать проблем Байдена во внешней политике

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что его администрации удалось бы избежать трудностей во внешней политике, с которыми столкнулся действующий американский лидер Джо Байден. С таким утверждением Трамп выступил в интервью американскому радиоведущему Сэму Мэлоуну, которое вышло в эфир в четверг.

По словам 45-го президента США, страна при администрации Байдена "летит в тартарары", а народ наблюдает "отсутствие лидерства". Как утверждал Трамп, "то, что происходит сейчас с Россией, не произошло бы" во время его президентства. "Скоро то же самое произойдет с Китаем и с Ким Чен Ыном из КНДР", - считает республиканец.

По его мнению, Байден "знает, что не сможет решить проблему Тайваня". "Они ведут себя очень агрессивно", - отметил Трамп, комментируя маневры Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в зоне опознавания противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня. "Это происходит потому, что они не уважают США, не уважают его [Байдена] и нашу страну", - заключил бывший американский лидер.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань считается одной из китайских провинций. Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с Пекином. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон продолжает поддерживать контакты с самоуправляемым островом и поставляет ему вооружения. Это вызывает протесты в КНР.