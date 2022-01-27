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Президент Израиля назвал память о Холокосте долгом каждого человека и каждой страны

Премьер-министр страны Нафтали Беннет призвал мировое сообщество извлечь уроки из ужасов Холокоста и начать бороться с безразличием и несправедливостью с тем, "чтобы человечество больше никогда не поддавалось этому злу"

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 января. /ТАСС/. Сохранение памяти о Холокосте является долгом для всех людей и стран мира, заявил в четверг президент Израиля Ицхак Герцог, призвав к нулевой терпимости ко всем формам антисемитизма, расизма и экстремизма. Соответствующее заявление он сделал, выступая перед главами семидесяти дипломатических миссий в ходе памятного мероприятия в мемориальном комплексе истории Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме, сообщила канцелярия Герцога.

"Память о Холокосте - не символический жест; это долг каждого человека, каждой страны во всем мире. Когда мы теряем бдительность и игнорируем свою ответственность, силы ненависти быстро поднимают голову и становятся смелее. Сегодня давайте подтвердим наше обязательство вместе помнить уроки Холокоста. Давайте сохраним наследие Холокоста, проявляя нулевую терпимость ко всем формам антисемитизма, расизма и экстремизма и предпринимая эффективные и своевременные шаги для противодействия им", - сказал президент Израиля.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января по решению ООН в день освобождения Красной армией в 1945 году лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, в котором были убиты более 1,1 млн человек, в том числе около 1 млн евреев. По оценкам историков, общее число жертв Холокоста превышает шесть миллионов.

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Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал в четверг мировое сообщество извлечь уроки из ужасов Холокоста и начать бороться с безразличием и несправедливостью с тем, "чтобы человечество больше никогда не поддавалось этому злу". Соответствующее заявление он сделал, выступая перед представителями дипломатического корпуса в ходе виртуальной конференции, организованной МИД страны по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста. Видео выступления премьера распространила правительственная пресс-служба.

"Сегодня исполняется 77 лет со дня освобождения Аушвиц-Биркенау, когда были спасены 7 000 евреев, но уже погибли шесть миллионов еврейских мужчин, женщин и детей. Мир должен извлечь уроки из ужасов Холокоста и сделать все необходимое, чтобы человечество больше никогда не поддавалось этому злу. В Международный день памяти жертв Холокоста давайте почтим память тех, кто погиб, борясь с безразличием, инициативой, с бездействием - участием, с несправедливостью - правдой", - сказал Беннет.

"Когда евреи продолжают подвергаться преследованиям за то, что они евреи, безразличие - это молчаливое согласие", - продолжил израильский премьер. По его словам, в ситуации, когда звучат "ежедневные призывы иранского режима уничтожить Государство Израиль" на фоне "быстрого продвижения [Тегерана] к ядерному оружию", "безразличие равносильно молчаливому согласию". "Страна, которая говорит об уничтожении еврейского государства, не должна быть законным партнером ни в чем", - добавил он.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января по решению ООН в день освобождения Красной армией в 1945 году лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, в котором нацистами и их пособниками были убиты более 1,1 млн человек, в том числе около 1 млн евреев. По оценкам историков, общее число жертв Холокоста превышает шесть млн человек.

Теги
ИзраильБеннет, НафталиГерцог, Ицхак
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