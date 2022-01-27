Президент Израиля назвал память о Холокосте долгом каждого человека и каждой страны

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 января. /ТАСС/. Сохранение памяти о Холокосте является долгом для всех людей и стран мира, заявил в четверг президент Израиля Ицхак Герцог, призвав к нулевой терпимости ко всем формам антисемитизма, расизма и экстремизма. Соответствующее заявление он сделал, выступая перед главами семидесяти дипломатических миссий в ходе памятного мероприятия в мемориальном комплексе истории Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме, сообщила канцелярия Герцога.

"Память о Холокосте - не символический жест; это долг каждого человека, каждой страны во всем мире. Когда мы теряем бдительность и игнорируем свою ответственность, силы ненависти быстро поднимают голову и становятся смелее. Сегодня давайте подтвердим наше обязательство вместе помнить уроки Холокоста. Давайте сохраним наследие Холокоста, проявляя нулевую терпимость ко всем формам антисемитизма, расизма и экстремизма и предпринимая эффективные и своевременные шаги для противодействия им", - сказал президент Израиля.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января по решению ООН в день освобождения Красной армией в 1945 году лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, в котором были убиты более 1,1 млн человек, в том числе около 1 млн евреев. По оценкам историков, общее число жертв Холокоста превышает шесть миллионов.