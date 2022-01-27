СМИ: в ходе конфликта на границе с Киргизией погиб один житель Таджикистана

ДУШАНБЕ, 27 января. /ТАСС/. Одиннадцать граждан Таджикистана ранены, один погиб в ходе конфликта на границе с Киргизией и доставлены в местную больницу. Об этом в четверг сообщила таджикская медиагруппа ASIA-Plus .

Житель села Сомониён умер после того, как в его дом "попал снаряд, выпущенный с киргизской стороны". Пострадали трое гражданских лиц и восемь военнослужащих, все они госпитализированы.

В связи с возникшей напряженностью на участке таджикско-киргизской границы, где произошел инцидент, пограничники Таджикистана переведены на усиленный режим несения службы. Местные власти с обеих сторон принимают все меры для прекращения конфликтной ситуации. Представители погранслужб Таджикистана и Киргизии уточняют детали произошедшего конфликта на границе.