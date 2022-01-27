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Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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Киргизия начала эвакуацию населения из приграничных с Таджикистаном сел

Задействовано несколько микроавтобусов, грузовых автомобилей и внедорожников

БИШКЕК, 27 января. /ТАСС/. Власти Киргизии начали эвакуацию жителей сел, расположенных в районе пограничного конфликта с Таджикистаном. Об этом сообщило в четверг киргизское МЧС.

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"Эвакуация людей в безопасные места производится МЧС совместно с местными жителями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задействовано несколько микроавтобусов, грузовых автомобилей и внедорожников. Количество подлежащих эвакуации людей не уточняется.

По данным МЧС, в селе Рават, а также в областном центре Баткен уже готовы места для размещения эвакуированных из приграничных районов граждан.

По информации Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, конфликт между представителями двух государств начался в местности Торт-Кочо на одном из участков автодороги Баткен - Исфана. Инцидент сначала удалось уладить, однако впоследствии он вспыхнул с новой силой. Как заверила киргизская сторона, обстановка ухудшилась в связи с "применением таджикской стороной оружия" против киргизских пограничников. Погранслужба ГКНБ также утверждает, что таджикские военнослужащие применяют в перестрелке на границе минометы и гранатометы.

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КиргизияТаджикистанОбострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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