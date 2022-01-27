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МИД Чехии считает, что Прага должна быть задействована в усилении восточного крыла НАТО

В ведомстве заявили, что чешское правительство после принятия решения передать Украине более 4 тыс. артиллерийских снарядов рассматривает и другие варианты оказания помощи Киеву

ПРАГА, 27 января. /ТАСС/. Чехия должна участвовать в усилении натовских подразделений, которые планируется разместить в странах восточного крыла Североатлантического альянса. Об этом после состоявшейся в четверг в Брюсселе встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил министр иностранных дел республики Ян Липавский.

"Чехия должна была бы участвовать в процессе размещения подразделений на востоке [зоны военной ответственности] НАТО, - приводит слова политика информационное агентство ČTK. - Создание такого спецотряда и, главное, реальных военных мощностей [в странах восточного крыла блока] было бы в интересах обеспечения безопасности Чехии".

Липавский сказал, что НАТО остается открытой для приема в свой состав новых государств. Он также проинформировал, что чешское правительство после принятия в среду решения передать Украине более 4 тыс. артиллерийских снарядов калибра 152 мм рассматривает и другие варианты оказания помощи киевским властям.

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ЧехияСтолтенберг, Йенс
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