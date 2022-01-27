Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе. Главное

Вечером 27 января на одном из участков границы Киргизии и Таджикистана произошли перестрелки между военнослужащими двух государств.

ТАСС собрал последнюю информацию о происходящем.

Взаимные обвинения

По информации погранслужбы Киргизии, конфликт начали соседи, в одностороннем порядке перекрывшие участок дороги Баткен - Исфана в местности Терт-Кече Баткенского района. Инцидент сначала удалось уладить, однако впоследствии он вспыхнул с новой силой.

Киргизский Минздрав сообщил, что во время перестрелки пострадали четверо военнослужащих страны, у всех "осколочные ранения".

Как заверили в Бишкеке, обстановка ухудшилась в связи с "применением таджикской стороной оружия" против киргизских пограничников. Погранслужба также утверждает, что таджикские военнослужащие применяют минометы и гранатометы, а также стягивают в зону конфликта тяжелую технику и личный состав.

В Киргизии заявили, что Душанбе игнорирует требования о прекращении огня и ведет прицельный огонь по ЛЭП и погранзаставам. По данным погранслужбы, боестолкновения между военнослужащими продолжаются "в местностях Кочо-Бою и Дахма".

Власти Киргизии начали эвакуацию жителей сел, расположенных в районе пограничного конфликта. Как сообщили в администрации Баткенской области, в первую очередь в безопасные места вывозятся женщины, дети и старики.

Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана в свою очередь сообщил о жертвах среди мирных жителей и пограничников республики. По данным ГКНБ, со стороны Киргизии ведется интенсивный огонь в направлении Таджикистана, в том числе из минометов. Также в Душанбе заявили, что Бишкек задействовал беспилотники, нарушив воздушные границы страны.

Медиагруппа ASIA-Plus сообщила, что 11 граждан Таджикистана ранены, один погиб. Среди них трое гражданских лиц и восемь военнослужащих. Девять пострадавших госпитализированы с огнестрельными ранениями, двое - с ушибами.

Сотрудники Погранслужбы Таджикистана на месте инцидента переведены на усиленное несение службы.

Попытки урегулирования

По данным погранслужбы Киргизии, по инициативе таджикской стороны состоялся телефонный разговор между директором погранслужбы Киргизии Уларбеком Шаршеевым и командующим пограничными войсками Таджикистана Раджабали Рахмонали.

Ведомство также сообщило, что в период прекращения огня планировалась встреча полномочного представителя президента Киргизской Республики в Баткенской области Абдикарима Алимбаева с губернатором Согдийской области Таджикистана, а также пограничных представителей сторон. Однако, по информации погранслужбы, эти переговоры не состоялись из-за продолжающихся обстрелов позиций киргизских военнослужащих.

В Душанбе при этом сообщили, что Киргизия открыла огонь по мирным гражданам Таджикистана после того, как ее представитель не пришел на переговоры по урегулированию.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провел телефонный разговор с секретарями Советов безопасности Таджикистана и Киргизии Насрулло Махмудзодой Маратом Иманкуловым. Он призвал к немедленному прекращению огня.

Конфликты на границе

Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет около 950 км, после распада Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. Переговорный процесс по демаркации и делимитации активизировался в 2002 году, и с тех пор состоялось почти две сотни заседаний комиссий и рабочих групп. В настоящее время в процессе делимитации и демаркации границы описано уже около 550 км линии прохождения рубежа. Однако до сих пор на границе двух стран иногда возникают конфликты между местными жителями, которые нередко сопровождаются перестрелками.

Начиная с 2014 года на киргизско-таджикской границе произошло 11 серьезных столкновений. При этом пять приграничных инцидентов пришлось на 2014 год. В 2016-2018 годах наступил период относительного затишья. Несмотря на возникавшие конфликты, стороны воздерживались от применения огнестрельного оружия. Серьезные столкновения возобновились в 2019 году.