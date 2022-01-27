Член Верховного суда США Брайер объявил о планах уйти в отставку

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Член Верховного суда США Стивен Брайер в четверг официально объявил о планах уйти в отставку в середине лета. Его письмо опубликовано на сайте судебной инстанции.

"Судья Брайер сегодня направил письмо, текст которого прилагается, в Белый дом, чтобы уведомить президента [Джо] Байдена об уходе в отставку из Верховного суда", - говорится в сообщении на сайте.

В самом тексте письма Брайер отметил, что рассчитывает на то, чтобы "это решение вступило в силу, когда суд уйдет на летние каникулы в этом году, обычно это бывает в конце июня - начале июля". "[Это будет] при условии, что к этому моменту тот, кто меня заменит, будет уже выдвинут и утвержден [на должность]", - добавил судья.

Ранее в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов в свете сообщений СМИ о намерении Брайера уйти в отставку заявляла, что президент Джо Байден по-прежнему считает нужным выдвижение темнокожей американки кандидатом на должность члена Верховного суда. Ранее ряд политических и общественных деятелей США уже публично призвали Байдена выдвинуть афроамериканку кандидатом на эту должность.

Федеральные судьи в США назначаются пожизненно по представлению главы государства. Кандидатуры рассматривают американские сенаторы. Судейские назначения, осуществляемые президентами, - самая "долгоиграющая" и едва ли не самая важная часть их внутриполитического наследия. В состав Верховного суда входят девять человек.