Генсек ООН контактирует с послами ряда стран в свете ситуации вокруг Украины

ООН, 27 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и его команда в связи с ситуацией вокруг Украины поддерживают контакты с постпредами соответствующих стран. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь не верит, что будет военный конфликт. Он и его команда находятся в контакте с постоянными представителями соответствующих стран по этому вопросу, - сказал Дюжаррик. - Генеральный секретарь очень внимательно отслеживает [ситуацию]".

По его словам, Гутерриш в ходе контактов призывает к активизации дипломатических усилий. "Существуют согласованные каналы, рамки, методы дипломатии, которые необходимо продолжать использовать", - отметил представитель генсека.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.