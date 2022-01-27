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ЦИК Венесуэлы отклонил прошение о референдуме по отставке Мадуро из-за нехватки подписей

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 января. /ТАСС/. Национальный избирательный совет (НИС) Венесуэлы отклонил прошение о проведении референдума по вопросу о досрочном прекращении полномочий президента Николаса Мадуро, поскольку инициаторы не смогли собрать необходимое количество подписей в поддержку плебисцита. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на странице НИС в "Твиттере".

"В среднем по стране количество полученных заявлений составляет 1,01% от всех зарегистрированных избирателей. Таким образом, ни в одном штате не были набраны необходимые 20%. В связи с этим отчетом НИС отклонил прошение о референдуме по вопросу о досрочном прекращении полномочий президента", - указывается в тексте.

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