Киргизско-таджикские переговоры не состоялись из-за продолжения стрельбы

БИШКЕК, 27 января. /ТАСС/. Намеченные на четверг переговоры представителей Киргизии и Таджикистана по поводу прекращения вооруженного конфликта на границе двух государств не состоялись из-за продолжения перестрелок. Об этом сообщила Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

"27 января 2022 года на 10 минут прекратился огонь между военнослужащими Кыргызстана и Таджикистана. Планировалось, что в период прекращения огня будет проведена встреча полномочного представителя президента Киргизской Республики в Баткенской области Абдикарима Алимбаева с губернатором Согдийской области Таджикистана, а также пограничных представителей сторон. Однако таджикская сторона вновь нарушила двусторонние договоренности о прекращении огня и продолжила обстрел позиций киргизских военнослужащих", - говорится в сообщении.

Киргизия открыла огонь по позициям Таджикистана после того, как ее представитель не пришел на встречу для урегулирования конфликта.