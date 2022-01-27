{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Киргизско-таджикские переговоры не состоялись из-за продолжения стрельбы

БИШКЕК, 27 января. /ТАСС/. Намеченные на четверг переговоры представителей Киргизии и Таджикистана по поводу прекращения вооруженного конфликта на границе двух государств не состоялись из-за продолжения перестрелок. Об этом сообщила Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

"27 января 2022 года на 10 минут прекратился огонь между военнослужащими Кыргызстана и Таджикистана. Планировалось, что в период прекращения огня будет проведена встреча полномочного представителя президента Киргизской Республики в Баткенской области Абдикарима Алимбаева с губернатором Согдийской области Таджикистана, а также пограничных представителей сторон. Однако таджикская сторона вновь нарушила двусторонние договоренности о прекращении огня и продолжила обстрел позиций киргизских военнослужащих", - говорится в сообщении.

Киргизия открыла огонь по позициям Таджикистана после того, как ее представитель не пришел на встречу для урегулирования конфликта. 

Кризис на Украине
Генсек ООН контактирует с послами ряда стран в свете ситуации вокруг Украины
Антониу Гутерриш призвал к активизации дипломатических усилий
Читать полностью