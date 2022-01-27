Сиомара Кастро официально вступила в должность президента Гондураса

ГАВАНА, 27 января. /ТАСС/. Сиомара Кастро, победившая на выборах главы государства 28 ноября 2021 года в Гондурасе, в четверг официально вступила в должность президента республики. Трансляция церемонии велась в эфире государственного телевидения Гондураса.

"Обещаю быть верной Республике, исполнять ее конституцию и законы и следить за их исполнением", - заявила Кастро на церемонии инаугурации. Вступление в должность президента состоялось на главном стадионе столицы страны города Тегусигальпа, где собрались около 12 тыс. граждан центральноамериканской страны.

Сиомару Кастро сопровождал ее супруг, экс-президент Гондураса Мануэль Селайя, который был смещен в 2009 году в результате государственного переворота. На церемонию инаугурации приехали, в частности, король Испании Филипп VI, вице-президент США Камала Харрис, министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард, вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, экс-президент Боливии Эво Моралес.

В 2013 году Сиомара Кастро впервые баллотировалась в президенты, а в 2017 году - в вице-президенты страны. По итогам президентских выборов в ноябре прошлого года Кастро получила поддержку 1 716 793 участников волеизъявления, что составляет 51,12% электората. Ее ближайший соперник, кандидат от правящей Национальной партии Гондураса Насри Асфур получил 1 240 159 голосов (36,93%). Кастро станет первой женщиной-президентом этой центральноамериканской республики.