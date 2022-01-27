Псаки: позиция ФРГ по поставкам оружия на Украину не подрывает единство США и союзников

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что позиция ФРГ по поставкам оружия на Украину не подрывает единство Вашингтона и их союзников. Об этом заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

Власти Германии выступают против предоставления Украине оружия поражающего действия, это неоднократно подчеркивали и канцлер Олаф Шольц, и глава МИД Анналена Бербок. Псаки попросили прокомментировать это. "Мы считаем, что единство не означает идентичность и что существует целый ряд возможностей, правовых полномочий, которыми обладают различные страны, и что самое главное - это единство против воинственной риторики, наращивания войск и возможности вторжения России в суверенную страну, Украину. Мы пришли к выводу, что Германия весьма солидарна с нами в этих усилиях, как и другие европейские страны", - ответила она.