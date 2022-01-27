Санду: РФ демонстрирует открытость в вопросе ликвидации боеприпасов в Приднестровье

КИШИНЕВ, 27 января. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду заявила об открытости России в вопросе ликвидации боеприпасов на складах в непризнанном Приднестровье.

"Надеюсь, что есть благоприятная возможность обсудить ликвидацию боеприпасов в Колбасне. По крайней мере, я видела открытость в этом вопросе с российской стороны. Конечно, очень важны детали: кто и как будет это делать", - сказала Санду в интервью телеканалу "ТВ-8" в четверг, комментируя двусторонние отношения.

Она сообщила, что стороны также активно готовятся к заседанию совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое планируется на март. "Правительство Молдавии уже направило в Москву проект документа по заседанию комиссии", - добавила президент.

Санду отметила, что республика также заинтересована в активизации торговли с Россией, в обеспечении социальной защиты сотен тысяч молдавских трудовых мигрантов, которые работают в этой стране.

После избрания президентом в ноябре 2020 года Санду неоднократно бывала с официальными и рабочими визитами в ряде стран ЕС, однако за все это время так и не посетила Москву.

Снаряды в Колбасне

На складах у населенного пункта Колбасна хранится около 20 тыс. тонн боеприпасов, свозившихся туда после вывода советских войск из европейских стран. Их охраняет Оперативная группа российских войск численностью около тысячи солдат и офицеров, которые также задействованы в проведении миротворческой операции на Днестре. Вывоз вооружений был заблокирован приднестровскими властями после обострения внутримолдавских отношений в 2004 году.

На прошедшей в августе 2019 года встрече с тогдашним президентом Молдавии Игорем Додоном министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил возобновить процесс утилизации боеприпасов в Колбасне. Заинтересованность в участии в процессе утилизации выразили США, а также ОБСЕ.