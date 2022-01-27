Белый дом: оценки США касательно возможности "вторжения" РФ на Украину не изменились

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Оценки США касательно возможности российского "вторжения" на Украину не изменились. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"С прошлой недели мы говорили, что наблюдаем подготовку и наращивание [военного присутствия РФ] на границе, а также то, что вторжение может произойти в любой момент. Наша оценка с тех пор не изменилась", - сказала она.

В последние месяцы на Западе, а также в Киеве звучат заявления о якобы возможном вторжении России на Украину. В Кремле назвали их пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. При этом в Москве не исключили, что это делается для оправдания попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины, и предупредили, что такие действия Киева будут иметь самые серьезные последствия.