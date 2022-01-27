Нуланд: если РФ вторгнется на Украину, "Северный поток - 2" будет остановлен

"Мы продолжаем вести очень тесные и четкие переговоры с нашими германскими союзниками. И сегодня я хочу быть с вами откровенной: если Россия вторгнется на Украину, то так или иначе "Северный поток - 2" не будет продвигаться вперед", - утверждала она.

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Проект трубопровода "Северный поток - 2" будет остановлен в случае "вторжения" России на Украину. Об этом заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила в четверг, выступая перед журналистами в Госдепартаменте.

США и их союзники едины в стремлении дать "быстрый и жесткий" ответ России в случае эскалации напряженности вокруг Украины, заявила Нуланд.

Она подчеркнула, что ответ США на российские предложения по гарантиям безопасности был сформулирован по итогам "консультаций с отдельными странами, в том числе с Украиной, а также [членами НАТО] и партнерами по ОБСЕ". "Как ранее на этой неделе заявлял президент [США Джо Байден], мы едины в том, что предпочитаем дипломатию. Но мы также едины в убеждении, что, если Россия отвергнет наш призыв к диалогу, последует быстрая и жесткая расплата", - отметила она.

Нарушение суверенитета соседей

Американский ответ на предложения России по гарантиям безопасности содержит указания на нарушение Москвой суверенитета соседей, заявила заместитель госсекретаря США.

"Я не буду вдаваться в точное содержание нашего документа или документа НАТО. Достаточно сказать, что в нашем документе крайне ясно обозначены обеспокоенности позицией России, включая нарушения суверенитета по отношению к ее соседям", - заявила Нуланд.

Повторные переговоры

Соединенные Штаты надеются, что российские власти вернутся к переговорам в рамках НАТО и ОБСЕ после того, как изучат письменный ответ Вашингтона по гарантиям безопасности, заявила Нуланд.

"Мы и раньше решали очень сложные вопросы безопасности и контроля над вооружениями путем переговоров. Это было даже в худшие времена, и сейчас мы должны сделать это снова. Исходя из этого, мы надеемся, что Москва изучит то, что мы ей предложили, и вернется к переговорам: двусторонним переговорам с США, в рамках Совета Россия - НАТО и в ОБСЕ", - отметила она.

Изучение ответа США

США считают самым главным, что президент России Владимир Путин изучает переданный ответ США на российские предложения по гарантиям безопасности, заявила Нуланд.

"Самое важное, что мы услышали из Москвы сегодня, это то, что документы у президента Путина, что он изучает их", - сказала Нуланд.

"Россия дала понять, что ей нужно небольшое время изучить документы", - отметила замгоссекретаря.