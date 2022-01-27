США считают "нормандский формат" лучшим для урегулирования в Донбассе

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. "Нормандский формат" является лучшим вариантом для урегулирования конфликта в Донбассе и претворения в жизнь минских соглашений. Об этом заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила в четверг, выступая перед журналистами в Госдепартаменте.

"Мы полагаем, что "нормандский формат" является наилучшим для выполнения минских соглашений и урегулирования конфликта в Донбассе", - сказала она, комментируя прошедшую в среду в Париже встречу политсоветников лидеров "нормандской четверки".

"Хорошо, что Россия решила сесть за стол переговоров по этому вопросу, и мы надеемся, что они решат сесть за стол переговоров по всем другим вопросам, о которых мы говорили", - добавила она.

Переговоры политических советников лидеров "нормандского формата" завершились в Париже в среду. Первая более чем за год очная встреча представителей всех четырех стран, проходившая в Елисейском дворце, продлилась 8,5 часов. Предыдущая встреча, которая прошла 6 января в Москве, но без участия представителя Украины, продлилась около 4,5 часов.

В последнее время Украина и ряд стран Запада стали вновь обвинять Россию в том, что она якобы готовится к агрессии в Донбассе, где с 2014 года продолжается внутренний вооруженный конфликт Киева с провозгласившими свою независимость Донецкой и Луганской народными республиками. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций с украинской стороны, чтобы оправдать звучащие обвинения, и предупредил, что попытки силового решения кризиса будут иметь самые серьезные последствия.